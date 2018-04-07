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Арсен Венгер — о возможном уходе Рэмзи: Ситуация понятна, нужно лишь прийти к согласию
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Арсен Венгер — о возможном уходе Рэмзи: Ситуация понятна, нужно лишь прийти к согласию 

Советский спорт 1 час назад
Ранее сообщалось, что валлийский хавбек решил покинуть команду по окончании сезона. Среди претендентов числятся "Манчестер Юнайтед", «Челси» и туринский «Ювентус».
"Рэмзи продлит контракт, я в этом уверен. Считаю, что ситуация понятна, нужно лишь прийти к согласию. Конечно, мы хотим, чтоб он остался в «Арсенале». Аарон уже много лет защищает цвета нашей команды. Он будет важной частью команды в будущем", — сказал француз.
В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провел 25 матчей, забил 9 голов и отдал 10 голевых передач. Его контракт с лондонским клубом действует до 2019 года, а трансферный лист оценивается в 40 млн евро.
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