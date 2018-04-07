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«Зенит» и «Краснодар» определились со стартовыми составами
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«Зенит» и «Краснодар» определились со стартовыми составами 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Санкт-петербургский "Зенит" и «Краснодар» опубликовали стартовые составы, которые выйдут на матч 25-го тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщает «Советский спорт».
Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Иванович, Смольников, Мевля, Жирков, Оздоев, Ерохин, Паредес, Ригони, Заболотный, Дриусси.
Стартовый состав «Краснодара»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Шатов, Мамаев, Газинский, Перейра, Классон, Смолов.
"Зенит" располагается на четвертой строчке в таблице, набрав 42 очка. «Краснодар» идет следом с 41-м баллом.
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на арене «Санкт-Петербург». Начало матча в 16:30 по московскому времени.
"Газета.Ru" проведет текстовую трансляцию поединка.
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