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Состав руководства ПКР не претерпит серьезных изменений после выборов 26 апреля
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Состав руководства ПКР не претерпит серьезных изменений после выборов 26 апреля 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Состав руководства Паралимпийского комитета России (ПКР) не претерпит серьезных изменений после выборов, которые пройдут 26 апреля. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.
"Единственной кандидатурой на пост президента в настоящее время является действующий руководитель ПКР Владимир Лукин, его кандидатуру выдвинули региональные федерации и Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Лукин дал официальное согласие, — рассказал Рожков. — На пост генерального секретаря также единственная кандидатура — пятикратный чемпион Паралимпийских игр Андрей Строкин, действующий генсекретарь ПКР".
На пост председателя исполкома ПКР, а также первого вице-президента ПКР зарегистрирована одна кандидатура — действующий председатель исполкома Рожков.
"Также на отчетно-выборной конференции ПКР мы подведем итоги последних четырех лет — соответствующий отчет зачитает Лукин, и обсудим концепцию подготовки к летним Паралимпийским играм", — рассказал Рожков.
Отчетно-выборная конференция ПКР пройдет в Подольске. Лукин возглавляет ПКР с 1997 года.
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