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Шатов — в стартовом составе «Краснодара» на матч против «Зенита»
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Шатов — в стартовом составе «Краснодара» на матч против «Зенита» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Краснодар» объявил стартовый состав на матч 25-го тура чемпионата России против "Зенита". В первых минут у гостей на поле выйдет арендованный у сине-бело-голубых полузащитник Олег Шатов.
Состав «Краснодара»: Синицын — Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров — Мамаев, Газинский, Шатов, Перейра, Классон — Смолов.
Запасные: Латышонок, Крицюк, Янбаев, Шишкин, Грицаенко, Калинин, Жоаозинью, Лаборде, Вандерсон, Иван.
Встреча пройдет сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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