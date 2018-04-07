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Овечкин намерен принять участие в чемпионате России по велоспорту
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Овечкин намерен принять участие в чемпионате России по велоспорту 

RT на русском 1 час назад
Российский велогонщик Артём Овечкин, который выступает за малазийскую команду Terengganu, планирует принять участие в многодневке «Пять колец Москвы» и чемпионате России.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Тут дело не в том, чтобы просто поехать в составе сборной на чемпионат мира или Европы, важно проявить себя, а не так чтобы просто съездить. Тут нужно смотреть какая у меня будет форма. Ставлю себе задачу выиграть чемпионат России», — заявил Овечкин.
Чемпионат России по велоспорту состоится в июне, а турнир «Пять колец Москвы» пройдёт со 2 по 6 мая.
Ранее сообщалось, что более 30 спортсменов были сняты с престижной велогонки за нарушение ПДД на железнодорожном переезде.
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