Овечкин намерен принять участие в чемпионате России по велоспорту

Российский велогонщик Артём Овечкин , который выступает за малазийскую команду Terengganu, планирует принять участие в многодневке «Пять колец Москвы» и чемпионате России.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Тут дело не в том, чтобы просто поехать в составе сборной на чемпионат мира или Европы, важно проявить себя, а не так чтобы просто съездить. Тут нужно смотреть какая у меня будет форма. Ставлю себе задачу выиграть чемпионат России», — заявил Овечкин.

Чемпионат России по велоспорту состоится в июне, а турнир «Пять колец Москвы» пройдёт со 2 по 6 мая.

Ранее сообщалось, что более 30 спортсменов были сняты с престижной велогонки за нарушение ПДД на железнодорожном переезде.