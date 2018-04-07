«Барселона» — «Леганес». Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Леганес» в 31-м туре испанской Примеры сезона 2017/2018. Встреча состоится в субботу на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что каталонцы забьют больше во втором тайме, чем в первом.

Прогноз на матч «Барселоны» сейчас сложно давать. Мы не знаем состав. Будет играть Месси — тогда будет вынос «Леганеса». Не будет — тогда не будет выноса, скорее всего. «Леганес» — команда, которая по статистике пропускает чаще во вторых таймах, чем в первых. Наверняка он упрется на «Камп Ноу», долгое время не будет давать «Барсе» что-то создать. Если это будет получаться, то, возможно, «Леганес» первый тайм не проиграет.

Ну а потом, как это часто бывает на «Камп Ноу», у соперников «Барселоны» силы уходят, и они начинают разваливаться потихонечку.

«Барселона» мало кого выносит в этом сезоне, чтобы уж совсем никаких вопросов не оставлять. Да, был лигочемпионский матч против «Ромы», но там «Барселона», мягко говоря, играла не лучшим образом.

Не зная состав, прогноз давать очень тяжело, но я попробую сыграть вариант «индивидуальный тотал „Барселоны“ во втором тайме больше, чем в первом». Неплохой коэффициент — 2,07. А вы думайте сами, оставляйте комментарии, какие у вас лучшие ставки.