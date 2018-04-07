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Маркелов: заглох на старте, чтобы сделать шоу
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Маркелов: заглох на старте, чтобы сделать шоу 

Чемпионат.com 57 минут назад
Российский гонщик Артём Маркелов прокомментировал итоги первой гонки Формулы-2 в Бахрейне, по итогам которой он смог завоевать третье место, прорвавшись с последней позиции после того, как заглох на старте и был вынужден стартовать с пит-лейн.
«После того, как заглох на старте сильно нервничал, боялся заглохнуть даже на пит-стопе. Пытался сделать всё по максимуму. Через пять кругов я уже был 11-м. Самый запоминающийся обгон — Эйткина и Гюнтера. Боролись в быстрых поворотах, было важно сохранить резину. В 6-м повороте машину начало заносить, Гюнтера вынесло с трассы, потом боролись в 8-м повороте. Было тяжело и опасно.
Я вообще планировал бороться за первое место, просто не хватило кругов. На последних кругах было очень напряжённо, сзади поджимал Албон, на последнем круге была плотная борьба, пытался обогнать за счёт DRS Сетте Камару, но он меня перехитрил.
Я каждую гонку делаю шоу. Это тактика — заглох на старте, чтобы сделать шоу, дать всем фору. Я рад, что команда поддержала меня и мы проделали большую работу с начала уик-энда», — передаёт слова Маркелова корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.
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