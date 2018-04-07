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Похоже на боевые действия: в Бразилии футбольные фанаты устроили вакханалию на трибунах
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Похоже на боевые действия: в Бразилии футбольные фанаты устроили вакханалию на трибунах 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Целая трибуна будто запылала от зажженных там сотен огней и фаеров.
Фанаты бразильского футбольного клуба «Коринтианс» устроили пиротехническое шоу на стадионе.
Невероятный перфоманс был организован на открытой тренировке команды накануне ответного матча с «Палмейрасом» в финале чемпионата штата Сан-Паулу.
На одной из трибун сотни болельщиков зажгли фаеры, а вдоль кромки поля заискрились салюты. Все это выглядело более чем впечатляюще.
Таким образом поклонники «Коринтианса» хотели поддержать игроков клуба, которые в первом матче финала уступили на своем поле со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет 7 апреля.
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