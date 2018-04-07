Домашние животные-долгожители, которые поставили ученых в тупик

История помнит примеры, когда домашние питомцы доживали даже 30 лет. Как это объяснить? Ученые разводят руками. Ведь среднестатистический показатель жизни домашних животных варьируется, в среднем, до 12, максимум до 15 лет. Но в любой в статистике всегда есть несколько необъяснимых исключений. Мы нашли упоминания о домашних животных-долгожителях, побивших все рекорды по продолжительности жизни.

Кот Гранп Рекс Аллен, 34 года

Cфинкса Гранпа Рекс Аллена Джек Перри забрал из приюта. Позднее новому хозяину удалось отыскать прежнего владельца. Ей оказалась мадам Сулинаберг из Парижа, приезжавшая вместе с котом в Техас навестить свою дочь. Во время ее приезда кто-то забыл закрыть дверь и кот сбежал, а вскоре оказался в приюте. Долголетие кота хозяин связывал с его рационом, в который входила яичница, бекон и спаржа. Кот дожил до 34 лет.

Кошка Беби, 37 лет Черная кошка Аль и Мэри Поласки прожила с ними 37 лет. Котенка супруги взяли к себе в 1970 году. Благодаря журналу Cat Fancy кошка-долгожитель из штата Миннесота стала местной знаменитостью.

Кот Крем Пафф, 38 лет и 3 дня Долгое время самым старым котом считался Крем Пафф из Техаса. Животное прожило 38 лет и 3 дня. По мнению хозяина Джейка Перри, не последнюю роль в продолжительности жизни питомца сыграл рацион: кота он кормил беконом, яйцами, брокколи и спаржей.

Кошка Люси, 39 лет Титул самой старой кошки в мире принадлежит Люси из Южного Уэльса. Хозяину животного Биллу Томасу кошка досталась в наследство, после смерти крестной его жены Марии. Вначале он и не подозревал, насколько преклонного возраста его животное, пока знакомые бывшей хозяйки не сообщили, что помнят эту кошку пол своей жизни. Последние сомнения развеял ветеринар, подтвердивший, что Люси долгожительница. В свои 39 лет она продолжала охотиться в саду на мышей и отстаивать свою территорию.

Собака Блуи, 29 лет и 160 дней

Австралийская пастушья собака по кличке Блуи дожила до 29 лет и 160 дней. Пес умер в 1939 году, а его имя было внесено в список рекордсменов-долгожителей.

Собака Белла, 29 лет и 193 дня В течение 5 лет титул старейшей собаки удерживала Белла из Англии. Собака умерла в возрасте 29 лет и 193 дней от сердечного приступа, который случился во время прогулки с хозяевами.

Собака Макс, 29 лет и 282 дня В 2013 году рекорд долголетия установил терьер Макс. Собака прожила 29 лет и 282 дня. Макс стал первой в мире собакой, которая не дожила всего пару месяцев до 30-летнего возраста. Пес был увековечен в Книге рекордов Гиннесса.