Гвардиола: «Мы больше никогда не сможем выиграть 18 матчей подряд»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает, что в новом сезоне его команда не добьется таких же успехов в АПЛ.

"Такое больше не повторится, мы больше никогда не сможем выиграть 18 матчей подряд. Соперники будут выходить на нас с двойной мотивацией, а мы расслабимся и снизим требования к себе. Поверьте, я уже проходил через этот опыт в «Барселоне». Именно поэтому в следующем сезоне нам придется гораздо сложнее.

Я бы предпочел не играть с "Манчестер Юнайтед" между встречами с «Ливерпулем» [в Лиге чемпионов]. Хотелось бы сыграть не с такой мощной командой, как «Юнайтед», а с кем-то попроще. В таком случае у нас было бы больше времени на подготовку к ответной игре с «Ливерпулем». А после этого нас ждет «Тоттенхэм», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» стартует в субботу в 19:30 мск. В случае победы «горожане» оформят чемпионство.

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