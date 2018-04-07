Шишкин: не фанат «Локо» и «Спартака», но интересно наблюдать за противостоянием

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин сообщил, что не расстраивается по поводу того, что за победу в нынешнем сезоне РФПЛ борются две его бывшие команды — «Локомотив» и «Спартак» , а он в чемпионской гонке участия не принимает. «Расстроен ли я по поводу того, что за чемпионство борются две мои бывшие команды — «Локомотив» и «Спартак»? Нет, для меня это давно перевёрнутая страница. Хотя я продолжаю общаться со многими ребятами. С Денисом Глушаковым постоянно на связи. Но я сейчас не фанат какой-то одной из этих команд. Мне просто интересно наблюдать за их противостоянием. По поводу того, что «Краснодар» — лишь третий профессиональный клуб в моей карьере, если не считать аренду в «Крылья Советов», то просто так сложилось. Если брать конкретно сегодняшний момент, то, возможно, ситуация не самая идеальная для меня. Хотелось бы больше времени проводить на поле. Но я не люблю делать поспешных выводов. Условно, не сыграл несколько матчей — и всё, надо срочно искать другую команду. Нет. Моя карьера может служить примером: даже если я не попадал в состав, то всегда тренировался с полной отдачей и в конечном итоге добивался того, что выходил на поле. Поэтому сейчас продолжаю действовать так же и надеюсь, что всё исправится. Я в это верю, исходя из своего опыта», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной «Локомотив» после 23 матчей в РФПЛ с 49 очками лидирует в турнирной таблице, «Спартак» (47 баллов) находится на второй строчке после 24 сыгранных встреч.