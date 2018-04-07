Ученые выяснили пути попадания микроорганизмов от человека к человеку

В многочисленных фильмах-катастрофах, посвященных эпидемиям всепланетного масштаба, практически всегда фигурируют микроорганизмы, которые заражают человека каким-либо заболеванием. Также, обычно, первичный инцидент происходит из-за какой-то случайности или невнимательности со стороны специалистов в лаборатории или заражение чего-то в общественном месте.

Американские ученые выяснили, что микробы попадают на кожу человека в основном при нахождении последнего в общественном транспорте, а также с помощью банкнот и монет. Еще одним источником попадания в человека микроорганизмов, является воздушно-капельный путь. Во время общения друг с другом люди выдыхают микроскопические частички влаги, в которой также могут содержаться бактерии. Доподлинно установлено, что при рукопожатии передается в среднем до 2 миллионов микробов, выяснил Медикфоруме.

Для минимализации подобных рисков ученые разработали ряд рекомендаций: после похода на улицу, неважно по какой причине и продолжительности, тщательно с мылом мыть руки, в общественной уборной как можно реже касаться чего-либо, а также пользоваться специальными одноразовыми насадками на унитаз.

Деньги также являются одним из основных источников распространения микроорганизмов. Купюр касаются многие люди, и если там будет присутствовать опасный возбудитель инфекции, то он вполне может вызвать тотальную эпидемию уровня города и страны, так как будет передаваться между разными людьми много раз в короткий отрезок времени. Единственной возможной защитой в подобном случае является тщательное мытье рук после контакта с деньгами.

Обобщая все рекомендации, можно вывести единственно верную форму, как можно чаще мыть с мылом руки, а при невозможности их обработки проточной водой — использовать влажные салфетки.