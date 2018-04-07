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Дубль Азмуна помог «Рубину» одержать волевую победу над «Ахматом»
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Дубль Азмуна помог «Рубину» одержать волевую победу над «Ахматом» 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 25-го тура российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал на своём поле «Ахмат». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.
Гости вышли вперёд в счёте уже на первой минуте матча после точного удара Магомеда Митришева. Казанцам удалось переломить ситуацию во втором тайме. Дубль на свой счёт записал иранский форвард Сердар Азмун, а ещё один гол забил Ивелин Попов. В концовке Митришев оформил дубль, однако сравнять счёт в оставшееся время грозненцы уже не успели.
«Рубин» (31 очко) располагается на восьмом месте в турнирной таблице РФПЛ. «Ахмат» (27) находится на 11-й строчке.
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