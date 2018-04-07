Луиджи Ди Бьяджо" «Интер» может стать фаворитом в гонке за место в Лиге чемпионов"

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо заявил, что у «Интера» есть неплохие шансы побороться в серии А за место в Лиге чемпионов. Но он отметил, что все претендующие команды имеют свои положительные качества.

— «Интер» вновь вернулся в хорошую физическую форму, и это может сыграть им на руку, — цитирует Ди Бьяджо Football Italia. — «Лацио» был самым последовательным в турнире, с несколькими взлетами и падениями. Несмотря на большое количество игр в этом сезоне, он смотрелся хорошо в недавнем матче против «Зальцбурга».

"Рома" сосредоточилась на развитии своего стиля игры и даже после нескольких провалов начинает пожинать плоды своей тяжелой работы. Но если «Интер» выиграет следующие две очень трудные игры в Турине и Аталанте, то, пожалуй, он станет фаворитом в гонке за место в Лиге чемпионов.

В турнирной таблице серии А «Лацио» занимает пятую строчку, имея в активе 57 баллов, на четвертом месте Интер (59), третью позицию занимает «Рома» (60). Первое и второе место — «Ювентус» (78) и «Наполи» (74). ​