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Луиджи Ди Бьяджо" «Интер» может стать фаворитом в гонке за место в Лиге чемпионов"
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Луиджи Ди Бьяджо" «Интер» может стать фаворитом в гонке за место в Лиге чемпионов" 

Спорт-Экспресс 38 минут назад
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо заявил, что у «Интера» есть неплохие шансы побороться в серии А за место в Лиге чемпионов. Но он отметил, что все претендующие команды имеют свои положительные качества.
— «Интер» вновь вернулся в хорошую физическую форму, и это может сыграть им на руку, — цитирует Ди Бьяджо Football Italia. — «Лацио» был самым последовательным в турнире, с несколькими взлетами и падениями. Несмотря на большое количество игр в этом сезоне, он смотрелся хорошо в недавнем матче против «Зальцбурга».
"Рома" сосредоточилась на развитии своего стиля игры и даже после нескольких провалов начинает пожинать плоды своей тяжелой работы. Но если «Интер» выиграет следующие две очень трудные игры в Турине и Аталанте, то, пожалуй, он станет фаворитом в гонке за место в Лиге чемпионов.
В турнирной таблице серии А «Лацио» занимает пятую строчку, имея в активе 57 баллов, на четвертом месте Интер (59), третью позицию занимает «Рома» (60). Первое и второе место — «Ювентус» (78) и «Наполи» (74). ​
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