Молодой футболист умер во Франции 

Во Франции ушел из жизни футболист клуба «Гавр» Самба Диоп, сообщила «Газета.ru». Защитнику команды было всего 18 лет.
Случившееся в «Гавре» назвали ужасной новостью для всех членов клуба. Смерть Диопа потрясла всех — от учащихся футбольной школы, до игроков и тренеров главной команды.
В пресс-службе клуба выразили глубокие соболезнования семье футболиста.
О причинах смерти молодого человека не сообщается.
Накануне стало известно о кончине японского режиссера-мультипликатора Исао Такахаты. Он умер в Школе медицины Университета Тейку 5 апреля из-за рака легких.