Молодой футболист умер во Франции

Во Франции ушел из жизни футболист клуба «Гавр» Самба Диоп, сообщила «Газета.ru» . Защитнику команды было всего 18 лет.

Случившееся в «Гавре» назвали ужасной новостью для всех членов клуба. Смерть Диопа потрясла всех — от учащихся футбольной школы, до игроков и тренеров главной команды.

В пресс-службе клуба выразили глубокие соболезнования семье футболиста.

О причинах смерти молодого человека не сообщается.