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Молодой футболист умер во Франции
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Молодой футболист умер во Франции 

360tv.ru 36 минут назад
Во Франции ушел из жизни футболист клуба «Гавр» Самба Диоп, сообщила «Газета.ru». Защитнику команды было всего 18 лет.
Случившееся в «Гавре» назвали ужасной новостью для всех членов клуба. Смерть Диопа потрясла всех — от учащихся футбольной школы, до игроков и тренеров главной команды.
В пресс-службе клуба выразили глубокие соболезнования семье футболиста.
О причинах смерти молодого человека не сообщается.
Накануне стало известно о кончине японского режиссера-мультипликатора Исао Такахаты. Он умер в Школе медицины Университета Тейку 5 апреля из-за рака легких.
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