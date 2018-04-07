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Дубль Азмуна помог «Рубину» обыграть «Ахмат»
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Дубль Азмуна помог «Рубину» обыграть «Ахмат» 

LiveSport.Ru 31 минуту назад
Казанский «Рубин» на своем поле одержал волевую победу над грозненским «Ахматом» со счетом 3:2 (0:1).
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