Ещё
«Крылья Советов» разгромили «Спартак-2» и продолжают борьбу за прямую путевку в РФПЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Крылья Советов» разгромили «Спартак-2» и продолжают борьбу за прямую путевку в РФПЛ 

Советский спорт 32 минуты назад
В составе победителей хет-трик сделал Александр Соболев. Также отличились Сергей Самодин и Георгий Зотов. У «Спартака-2» гол в активе Александра Руденко.
«Крылья Советов» набрали 67 очков и по текущим результатами делят второе-третье места в ФНЛ. Напомним, первые две команды получат прямую путевку в РФПЛ, а третья и четвертая сыграют в плей-офф. У «Спартака-2» 35 очков и 13-е место.
В следующем туре «Спартак-2» примет «Томь», а «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Балтикой».
ФНЛ 31-й тур  «Крылья Советов» — «Спартак-2» — 5:1  Голы: Самодин, 21, Соболев, 72, 77, 90, Зотов, 80 — Руденко, 69
Советский спорт: последние новости
"Арсенал" – единственный претендент на Бензема "Рубин" на своем поле обыграл "Ахмат" Игрок французского клуба умер в 18 лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист скончался в 18 лет4
Ягудин с женой попали в больницу28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»94
Глушаков получил подарок от Буффона
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение