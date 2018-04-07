«Крылья Советов» разгромили «Спартак-2» и продолжают борьбу за прямую путевку в РФПЛ

«Крылья Советов» набрали 67 очков и по текущим результатами делят второе-третье места в ФНЛ. Напомним, первые две команды получат прямую путевку в РФПЛ, а третья и четвертая сыграют в плей-офф. У «Спартака-2» 35 очков и 13-е место.

В следующем туре «Спартак-2» примет «Томь», а «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Балтикой».

ФНЛ 31-й тур «Крылья Советов» — «Спартак-2» — 5:1 Голы: Самодин, 21, Соболев, 72, 77, 90, Зотов, 80 — Руденко, 69