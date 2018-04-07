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«Спартак» отправился на матч с «Анжи» без Ещенко и Фернанду
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«Спартак» отправился на матч с «Анжи» без Ещенко и Фернанду 

Спорт-Экспресс 30 минут назад
"Спартак" отправился в Махачкалу, где в воскресенье проведет матч 25-го тура чемпионата России с «Анжи», информирует официальный сайт красно-белых.
С утра команда собралась в Тарасовке, провела теоретическое занятие и тренировку. А после обеда выехала в аэропорт Шереметьево.
В составе делегации красно-белых 21 футболист: Артем Ребров, Александр Селихов, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Никола Максимович, Сердар Таски, Роман Зобнин, Марко Петкович, Марио Пашалич, Денис Глушаков, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Леонид Миронов, Михаил Игнатов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Софьян Ханни, Педро Роша, Зе Луиш и Луиз Адриану.
Напомним, что защитник Андрей Ещенко не примет участия в матче из-за травмы, а Фернанду — из-за дисквалификации. Что касается Александра Максименко и Артема Тимофеева​, то они сегодня играют за «Спартак-2» против «Крыльев Советов».
Матч «Анжи» — «Спартак» пройдет 8 апреля и начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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