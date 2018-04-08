Промес оформил самый быстрый хет-трик в истории РФПЛ 

В матче 25-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» на выезде обыграл «Анжи» со счётом 4:1. Три гола в составе красно-белых на свой счёт записал полузащитник Квинси Промес.
Голландец оформил хет-трик уже к 27-й минуте матча. Таким образом, Промес стал автором самого быстрого хет-трика в истории РФПЛ, матчи чемпионата России под эгидой которой проводятся с 2002 года. Предыдущим автором самого быстрого хет-трика в РФПЛ был экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, которому в 2013 году потребовалось 39 минут, чтобы забить три гола в ворота «Краснодара» (5:1).