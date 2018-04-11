Промес за хет-трик в ворота «Анжи» включен в команду недели 

Компания EA Sports представила 30-ю команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
В число лучших игроков был включен вингер "Спартака" Квинси Промес, который в матче 25-го тура чемпионата России забил 3 гола в ворота «Анжи» (4:1). 26-летний голландец получил IF-карточку с общим рейтингом 86 OVR (OVR — общий рейтинг игрока. Максимальный 99. — Прим. «СЭ»). Он уже второй раз в сезоне попал в команду недели.
🔴⚪⚽ Пенальти Мастер-класс от бомбардира @QPromes 🔥🔝#Спартак #КвинсиПромес #Spartak pic.twitter.com/YNkIbx10Pr
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 апреля 2018 г.
Полностью 30-я команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:
Основной состав — Джо Харт (ВРТ, «Вест Хэм», 84), Элустондо (ПЗ, «Реал Сосьедад», 84), Марселу (ЦЗ, «Лион», 85), Габриэл Паулиста (ЦЗ, «Валенсия», 82), Кристиан Эриксен (ПП, «Тоттенхэм», 92), Поль Погба (ЦП, "Манчестер Юнайтед", 91), Торган Азар (ЛП, «Боруссия М», 84), Квинси Промес (ЛП, «Спартак», 86), Пауло Дибана (ЦН, «Ювентус», 93), Мемфис Депай (ФРВ, «Лион», 85), Яго Аспас (ФРВ, «Сельта», 87).
30-я команда недели FIFA 18. Фото EA Sports
Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 21.00 по московскому времени.
Промес — лучший иностранный бомбардир в истории «Спартака» // Промес оформил первый хет-трик в карьере // Квинси Промес: «Три очка и три гола. Отличный вечер» // Промес оформил самый ранний хет-трик в истории РФПЛ