Промес за хет-трик в ворота «Анжи» включен в команду недели

Компания EA Sports представила 30-ю команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В число лучших игроков был включен вингер "Спартака" Квинси Промес, который в матче 25-го тура чемпионата России забил 3 гола в ворота «Анжи» (4:1). 26-летний голландец получил IF-карточку с общим рейтингом 86 OVR (OVR — общий рейтинг игрока. Максимальный 99. — Прим. «СЭ»). Он уже второй раз в сезоне попал в команду недели.

🔴⚪⚽ Пенальти Мастер-класс от бомбардира @QPromes 🔥🔝#Спартак #КвинсиПромес #Spartak pic.twitter.com/YNkIbx10Pr

— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 апреля 2018 г.

Полностью 30-я команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:

30-я команда недели FIFA 18. Фото EA Sports

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 21.00 по московскому времени.

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