Ещё
Промес за хет-трик в ворота «Анжи» включен в команду недели
Далее:
Читайте также:
Ещё

Промес за хет-трик в ворота «Анжи» включен в команду недели 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Компания EA Sports представила 30-ю команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
В число лучших игроков был включен вингер "Спартака" Квинси Промес, который в матче 25-го тура чемпионата России забил 3 гола в ворота «Анжи» (4:1). 26-летний голландец получил IF-карточку с общим рейтингом 86 OVR (OVR — общий рейтинг игрока. Максимальный 99. — Прим. «СЭ»). Он уже второй раз в сезоне попал в команду недели.
🔴⚪⚽ Пенальти Мастер-класс от бомбардира @QPromes 🔥🔝#Спартак #КвинсиПромес #Spartak pic.twitter.com/YNkIbx10Pr
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 апреля 2018 г.
Полностью 30-я команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:
Основной состав — Джо Харт (ВРТ, «Вест Хэм», 84), Элустондо (ПЗ, «Реал Сосьедад», 84), Марселу (ЦЗ, «Лион», 85), Габриэл Паулиста (ЦЗ, «Валенсия», 82), Кристиан Эриксен (ПП, «Тоттенхэм», 92), Поль Погба (ЦП, "Манчестер Юнайтед", 91), Торган Азар (ЛП, «Боруссия М», 84), Квинси Промес (ЛП, «Спартак», 86), Пауло Дибана (ЦН, «Ювентус», 93), Мемфис Депай (ФРВ, «Лион», 85), Яго Аспас (ФРВ, «Сельта», 87).
30-я команда недели FIFA 18. Фото EA Sports
Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 21.00 по московскому времени.
Промес — лучший иностранный бомбардир в истории «Спартака» // Промес оформил первый хет-трик в карьере // Квинси Промес: «Три очка и три гола. Отличный вечер» // Промес оформил самый ранний хет-трик в истории РФПЛ
Спорт-Экспресс: последние новости
Болельщики признали Лескано лучшим игроком "Анжи" в марте Александр Тарханов: "Нужно думать, как остановить всю сборную Египта, а не только Салаха" Зону "Восток" ПФЛ разделят на две подгруппы
Комментарии  Ещё 49 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании188
В МОК разгорелся новый скандал13
РФС предупредил болельщиков «Арсенала»
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию13
Знарок отказался комментировать уход из СКА
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение