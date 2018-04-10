Промес признан MVP 25-го тура РФПЛ

По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Промес набрал 11 баллов. Читатели портала в обоих голосованиях («ВКонтакте» и на странице проекта) определили голландца на первое место, добавив ему ещё 6 очков. В сумме он набрал 17 баллов, Ташаев — 13, Шатов — 11.