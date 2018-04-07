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«Шинник» на своем поле переиграл «Тюмень»
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«Шинник» на своем поле переиграл «Тюмень» 

Советский спорт 1 час назад
В составе ярославской команды отличились Никита Дроздов и Дмитрий Самойлов.
После этой победы «Шинник» набрал 47 очков и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице ФНЛ. «Тюмень» с 31 баллом занимает 17-е место.
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