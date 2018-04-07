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Шишкин: после ухода из «Краснодара» Шалимов не общался и не прощался с командой
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Шишкин: после ухода из «Краснодара» Шалимов не общался и не прощался с командой 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник «Краснодара» Роман Шишкин прокомментировал уход с поста главного тренера команды Игоря Шалимова, а также поделился мнением о новом наставнике команды Мураде Мусаеве.
«Руководство приняло такое решение — ему виднее. Думаю, отставка Шалимова связана с последними результатами «Краснодара». Особенно всех огорчила ничья с «Анжи». Насколько я знаю, Игорь Михайлович с командой не общался и не прощался. Но мне бы хотелось бы сказать ему спасибо и пожелать удачи. Возможно, какое-то его решение также повлияло на то, что я подписал с «Краснодаром» долгосрочный контракт.
Что касается нового тренера, то все о нём знают, как о перспективном специалисте, который достиг хороших результатов с «молодёжкой». Команда добилась успехов и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов. Молодые ребята говорят, что Мурад Олегович — спокойный тренер. Он не эмоционален, все замечания только по делу. В ближайшее время наша задача — поддержать его, чтобы мы все были на одной волне», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.
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