Шишкин: после ухода из «Краснодара» Шалимов не общался и не прощался с командой 

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин прокомментировал уход с поста главного тренера команды Игоря Шалимова, а также поделился мнением о новом наставнике команды Мураде Мусаеве.
«Руководство приняло такое решение — ему виднее. Думаю, отставка Шалимова связана с последними результатами «Краснодара». Особенно всех огорчила ничья с «Анжи». Насколько я знаю, Игорь Михайлович с командой не общался и не прощался. Но мне бы хотелось бы сказать ему спасибо и пожелать удачи. Возможно, какое-то его решение также повлияло на то, что я подписал с «Краснодаром» долгосрочный контракт.
Что касается нового тренера, то все о нём знают, как о перспективном специалисте, который достиг хороших результатов с «молодёжкой». Команда добилась успехов и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов. Молодые ребята говорят, что Мурад Олегович — спокойный тренер. Он не эмоционален, все замечания только по делу. В ближайшее время наша задача — поддержать его, чтобы мы все были на одной волне», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.