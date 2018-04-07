Шишкин: после ухода из «Краснодара» Шалимов не общался и не прощался с командой

«Руководство приняло такое решение — ему виднее. Думаю, отставка Шалимова связана с последними результатами «Краснодара». Особенно всех огорчила ничья с «Анжи». Насколько я знаю, Игорь Михайлович с командой не общался и не прощался. Но мне бы хотелось бы сказать ему спасибо и пожелать удачи. Возможно, какое-то его решение также повлияло на то, что я подписал с «Краснодаром» долгосрочный контракт.