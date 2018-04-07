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«Крылья Советов» разгромили «Спартак-2» — 5:1
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«Крылья Советов» разгромили «Спартак-2» — 5:1 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Самарцы вышли вперед на 21-й минуте. Алан Чочиев выполнил подачу с угла поля прямо на голову Сергею Самодину, который отправил мяч в сетку ворот "Спартака" — 1:0.
В середине второго тайма гости равновесие на табло восстановить. Евгений Конюхов не справился с ударом соперника, мяч улетел на дальнюю штангу, где его в ворота подправил Александр Руденко — 1:1.
"Крылья" тут же снова вышли вперед. После подачи в штрафную в касание мяч в сетку послал вышедший на замену Александр Соболев — 2:1.
Концовка встречи полностью оказалась за командой Андрея Тихонова. В оставшееся время «Крылья» смогли поразить ворота соперника трижды. На 78-й минуте Соболев получил мяч в штрафной и хладнокровно послал его мимо голкипера — 3:1. Спустя две минуты ворота «Спартака-2» поразил Георгий Зотов, который поразил нижний угол ворот соперника дальним ударом метров с 25.
Поставил точку в этой встрече все тот же Соболев. Нападающий «Крыльев» исполнил пенальти, назначенный за игру рукой на 92-й минуте. Удар Александра с «точки» парировал голкипер, а на добивании наш игрок был точен — 5:1, уверенная победа «Крыльев».
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