«Крылья Советов» разгромили «Спартак-2» — 5:1

В середине второго тайма гости равновесие на табло восстановить. Евгений Конюхов не справился с ударом соперника, мяч улетел на дальнюю штангу, где его в ворота подправил Александр Руденко — 1:1.

"Крылья" тут же снова вышли вперед. После подачи в штрафную в касание мяч в сетку послал вышедший на замену Александр Соболев — 2:1.

Концовка встречи полностью оказалась за командой Андрея Тихонова . В оставшееся время «Крылья» смогли поразить ворота соперника трижды. На 78-й минуте Соболев получил мяч в штрафной и хладнокровно послал его мимо голкипера — 3:1. Спустя две минуты ворота «Спартака-2» поразил Георгий Зотов , который поразил нижний угол ворот соперника дальним ударом метров с 25.

Поставил точку в этой встрече все тот же Соболев. Нападающий «Крыльев» исполнил пенальти, назначенный за игру рукой на 92-й минуте. Удар Александра с «точки» парировал голкипер, а на добивании наш игрок был точен — 5:1, уверенная победа «Крыльев».