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Бачуайи: «Челси» был не против сохранить меня, переход в «Боруссию» был моей инициативой"
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Бачуайи: «Челси» был не против сохранить меня, переход в «Боруссию» был моей инициативой" 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Боруссии» Дортмунд Миши Бачуайи отметил, что покинул «Челси» ради игровой практики.
"Мне требовалось больше игрового времени, и у меня было много вариантов. С Дортмундом все сложилось очень быстро, переход был моей инициативой. Я забил два мяча в предыдущем матче за «Челси», и все рассчитывали на меня, но вместо того, чтобы сыграть в следующем матче, я оказался на борту самолета.
С одной стороны, я был рад уйти, так как понимал, что игровая практика пойдет мне на пользу. С другой стороны, я только что провел несколько хороших матчей за «Челси», и клуб был не против сохранить меня", — цитирует Бачуайи Onze Mondial.
Миши Бачуайи забил 8 голов в 12 матчах за «Боруссию» Дортмунд.
"Челси" оценил Бачуайи в 60 млн евро
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