«Крылья Советов» отыгрались на второй команде «Спартака», «Балтика» ворвалась в четвёрку 

В 31-м туре ФНЛ завершились некоторые матчи, в которых фавориты набрали свои очки.
"Крылья Советов" забили 5 мячей в ворота второй команды "Спартака" — 5:1. «Балтика» скромнее отпраздновала победу в игре с «Олимпийцем» (2:1), «Шинник» был сильнее «Тюмени» (2:0). «Ротор-Волгоград» наконец-то покинул зону вылета, не сумев забить явному аутсайдеру — ничья с «Факелом» (0:0).
Протокол игры
Крылья Советов
Спартак-2 (1:0) Самодин Сергей 21'
69' Руденко Александр Александрович (1:1)
(2:1) Соболев Александр Сергеевич 72'
(3:1) Соболев Александр Сергеевич 77'
(4:1) Зотов Георгий 80'
(5:1) Соболев Александр Сергеевич 90'
Конюхов Евгений • Надсон Жозе • Зотов Георгий • Бурлак Тарас • Алиев Азер • Чочиев Алан 67' (Соболев Александр Сергеевич (67') • Клёнкин Данил • Кулик Владислав 43' (Башкиров Евгений (43') • Ланин Олег • Корниленко Сергей 77' (Мияйлович Срджан (77') • Самодин Сергей 59' (Ятченко Дмитрий (59')
Запасные: Таранов Иван • Гаджибеков Али • Леонов Артём • Шильников Виталий • Георгиевский Святослав • Тихонов Михаил
Максименко Александр Владимирович • Мамин Артём • Хомуха Иван • Ломовицкий Александр • Сокол Артём • Тимофеев Артём 31' (Сакала Фэшн (31') • Полубояринов Данил • Пантелеев Владислав • Леонтьев Игорь • Руденко Александр Александрович • Нимели Силванус 84' (Самбу Идриса (84')
Запасные: Терёшкин Владислав • Лихачёв Александр • Щербаков Константин • Красильниченко Олег • Sergei Jeremenko
07 апреля.
Протокол игры
Олимпиец
Балтика
(1:0) Спатару Дану 25'
27' Себаи Сенин (1:1)
66' Себаи Сенин (1:2)
Бородько Михаил • Филин Александр • Морозов Юрий • Маляров Кирилл 74' (Бочаров Антон (74') • Аюпов Тимур • Спатару Дану 61' (Lovre Cirjak (61') • Фомин Даниил • Горбунов Игорь • Нежелев Анатолий 78' (Заерко Руслан (78') • Хрипков Андрей • Беляков Игорь
Запасные: Федорив Виталий • Полянин Дмитрий • Ламбарский Игорь • Абрамов Артём • Гогличидзе Лео • Симанов Аркадий • Жигалов Максим • Сысуев Николай
Помазан Евгений • Каленкович Виталий • Торбинский Дмитрий • Магаль Руслан • Логашов Арсений • Шахов Виталий • Шешуков Александр • Григорьев Максим • Свежов Виктор • Себаи Сенин • Голышев Павел 63' (Джалилов Алишер (63')
Запасные: Яго Сильва • Джалилов Искандар • Тишкин Максим • Тимошин Никита • Почивалин Валерий • Крючков Владислав • Лантратов Илья • Шевчук Денис
07 апреля.
Протокол игры
Шинник
Тюмень
(1:0) Дроздов Никита 72'
(2:0) Самойлов Дмитрий 89'
Антипин Станислав • Жестоков Максим • Ятченко Евгений • Чистяков Дмитрий • Щадин Артём • Безлихотнов Никита 64' (Булия Эдуард (64') • Дроздов Никита • Земсков Михаил 87' (Кагермазов Сослан (87') • Самойлов Дмитрий • Нарылков Сергей • Низамутдинов Эльдар
Запасные: Евсеев Павел • Малышев Александр • Лях Андрей • Магадиев Денис • Герасимов Алексей • Яшин Дмитрий Владимирович • Карпов Кирилл • Поляков Максим
Бучнев Станислав • Маслов Павел • Гузь Дмитрий • Ненахов Максим • Степанец Павел • Чудин Иван • Саламатов Никита • Рябокобыленко Артур 66' (Карпов Данил (66') • Чуканов Андреа • Лаук Максим • Юсупов Артём 46' (Козлов Александр (46')
Запасные: Кузнецов Андрей • Шумилин Сергей • Теленков Никита • Граб Вячеслав • Богатырёв Альберт
07 апреля.
Протокол игры
Ротор-Волгоград
Факел
Заболотный Николай • Косицин Сергей • Абазов Руслан • Климов Игорь • Романенко Владимир Александрович • Ребко Алексей 71' (Друзин Алексей (71') • Бурмистров Никита • Сысуев Владислав • Султонов Мухаммад 71' (Кузнецов Сергей Геннадьевич (71') • Коротаев Александр 55' (Крутов Игорь (55') • Вотинов Максим 63' (Николаев Олег (63')
Запасные: Горбанец Андрей • Столяренко Александр • Ионов Илья • Аппаев Хызыр • Кавлинов Денис • Пискунов Антон
Трунин Илья • Молодцов Артём • Хайманов Игорь • Осипенко Максим • Шарифи Махмаднаим 78' (Арустамян Артур (78') • Мустафин Темур • Мануковский Александр • Лебеденко Игорь • Кузьмин Максим • Афанасьев Михаил • Амбарцумян Армен 85' (Верулидзе Александр (85')
Запасные: Сердюк Артём • Семёнов Андрей Игоревич • Фёдоров Артём • Ушаков Евгений Викторович • Садов Дмитрий
07 апреля.