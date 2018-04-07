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«Крылья Советов» отыгрались на второй команде «Спартака», «Балтика» ворвалась в четвёрку
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«Крылья Советов» отыгрались на второй команде «Спартака», «Балтика» ворвалась в четвёрку 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В 31-м туре ФНЛ завершились некоторые матчи, в которых фавориты набрали свои очки.
"Крылья Советов" забили 5 мячей в ворота второй команды "Спартака" — 5:1. «Балтика» скромнее отпраздновала победу в игре с «Олимпийцем» (2:1), «Шинник» был сильнее «Тюмени» (2:0). «Ротор-Волгоград» наконец-то покинул зону вылета, не сумев забить явному аутсайдеру — ничья с «Факелом» (0:0).
Протокол игры
Крылья Советов
Спартак-2  (1:0) Самодин Сергей 21'
69' Руденко Александр Александрович (1:1)
(2:1) Соболев Александр Сергеевич 72'
(3:1) Соболев Александр Сергеевич 77'
(4:1) Зотов Георгий 80'
(5:1) Соболев Александр Сергеевич 90'
Конюхов ЕвгенийНадсон Жозе • Зотов Георгий • Бурлак ТарасАлиев АзерЧочиев Алан 67' (Соболев Александр Сергеевич (67') • Клёнкин ДанилКулик Владислав 43' (Башкиров Евгений (43') • Ланин ОлегКорниленко Сергей 77' (Мияйлович Срджан (77') • Самодин Сергей 59' (Ятченко Дмитрий (59')
Запасные: Таранов ИванГаджибеков АлиЛеонов АртёмШильников ВиталийГеоргиевский СвятославТихонов Михаил
Максименко Александр ВладимировичМамин АртёмХомуха ИванЛомовицкий АлександрСокол АртёмТимофеев Артём 31' (Сакала Фэшн (31') • Полубояринов ДанилПантелеев ВладиславЛеонтьев Игорь • Руденко Александр Александрович • Нимели Силванус 84' (Самбу Идриса (84')
Запасные: Терёшкин ВладиславЛихачёв АлександрЩербаков КонстантинКрасильниченко Олег • Sergei Jeremenko
07 апреля.
Протокол игры
Олимпиец
Балтика
(1:0) Спатару Дану 25'
27' Себаи Сенин (1:1)
66' Себаи Сенин (1:2)
Бородько МихаилФилин АлександрМорозов ЮрийМаляров Кирилл 74' (Бочаров Антон (74') • Аюпов Тимур • Спатару Дану 61' (Lovre Cirjak (61') • Фомин ДаниилГорбунов ИгорьНежелев Анатолий 78' (Заерко Руслан (78') • Хрипков АндрейБеляков Игорь
Запасные: Федорив ВиталийПолянин ДмитрийЛамбарский ИгорьАбрамов АртёмГогличидзе ЛеоСиманов АркадийЖигалов МаксимСысуев Николай
Помазан Евгений • Каленкович ВиталийТорбинский ДмитрийМагаль РусланЛогашов АрсенийШахов ВиталийШешуков АлександрГригорьев МаксимСвежов Виктор • Себаи Сенин • Голышев Павел 63' (Джалилов Алишер (63')
Запасные: Яго Сильва • Джалилов ИскандарТишкин МаксимТимошин НикитаПочивалин ВалерийКрючков ВладиславЛантратов ИльяШевчук Денис
07 апреля.
Протокол игры
Шинник
Тюмень
(1:0) Дроздов Никита 72'
(2:0) Самойлов Дмитрий 89'
Антипин СтаниславЖестоков МаксимЯтченко ЕвгенийЧистяков ДмитрийЩадин АртёмБезлихотнов Никита 64' (Булия Эдуард (64') • Дроздов Никита • Земсков Михаил 87' (Кагермазов Сослан (87') • Самойлов Дмитрий • Нарылков СергейНизамутдинов Эльдар
Запасные: Евсеев ПавелМалышев Александр • Лях Андрей • Магадиев ДенисГерасимов АлексейЯшин Дмитрий Владимирович • Карпов Кирилл • Поляков Максим
Бучнев СтаниславМаслов ПавелГузь ДмитрийНенахов МаксимСтепанец ПавелЧудин ИванСаламатов НикитаРябокобыленко Артур 66' (Карпов Данил (66') • Чуканов АндреаЛаук МаксимЮсупов Артём 46' (Козлов Александр (46')
Запасные: Кузнецов АндрейШумилин СергейТеленков Никита • Граб Вячеслав • Богатырёв Альберт
07 апреля.
Протокол игры
Ротор-Волгоград
Факел
Заболотный НиколайКосицин СергейАбазов РусланКлимов ИгорьРоманенко Владимир АлександровичРебко Алексей 71' (Друзин Алексей (71') • Бурмистров НикитаСысуев ВладиславСултонов Мухаммад 71' (Кузнецов Сергей Геннадьевич (71') • Коротаев Александр 55' (Крутов Игорь (55') • Вотинов Максим 63' (Николаев Олег (63')
Запасные: Горбанец АндрейСтоляренко АлександрИонов Илья • Аппаев Хызыр • Кавлинов ДенисПискунов Антон
Трунин ИльяМолодцов АртёмХайманов ИгорьОсипенко Максим • Шарифи Махмаднаим 78' (Арустамян Артур (78') • Мустафин ТемурМануковский АлександрЛебеденко ИгорьКузьмин МаксимАфанасьев МихаилАмбарцумян Армен 85' (Верулидзе Александр (85')
Запасные: Сердюк АртёмСемёнов Андрей ИгоревичФёдоров АртёмУшаков Евгений ВикторовичСадов Дмитрий
07 апреля.
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