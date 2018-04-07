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Весино не поможет «Интеру» в матче с «Торино»
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Весино не поможет «Интеру» в матче с «Торино» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Интера» Матиас Весино пропустит матч 31-го тура Серии А против «Торино».
Уругваец страдает от последствия травмы, полученной еще во время выступления за национульную сборную.
Матч «Торино» — «Интер» состоится в воскресенье, 8 апреля.
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