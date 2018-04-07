Ещё
«Эвертон» и «Ливерпуль» не смогли выявить победителя в мерсисайдском дерби
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Эвертон» и «Ливерпуль» не смогли выявить победителя в мерсисайдском дерби 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 33-го тура чемпионата Англии «Эвертон» принимал на своём поле «Ливерпуль». Встреча состялась на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 0:0.
Хозяева поля набрали 41 очко и располагаются на 9-й позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» имеет в своём активе 67 баллов и занимает третью строчку.
В следующем туре английского чемпионата «Эвертон» сыграет на выезде против «Суонси Сити». Эта игра состоится 14 апреля. «Ливерпуль» в тот же день примет в родных стенах «Борнмут».
Чемпионат.com: последние новости
Шишкин: не фанат «Локо» и «Спартака», но интересно наблюдать за противостоянием Дубль Азмуна помог «Рубину» одержать волевую победу над «Ахматом» Шишкин: после ухода из «Краснодара» Шалимов не общался и не прощался с командой
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу28
Глушаков получил подарок от Буффона
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Рубин» одержал волевую победу над «Ахматом»
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»94
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение