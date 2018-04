Британские зоозащитники возмутились поведением правоохранителей в деле Скрипаля

Об этом гласит заявление организации в Twitter.

«Никто не должен был оставлять этих животных в доме, так же, как нельзя оставлять детей — очевидно, что их необходимо было спасти. PETA призывает провести расследование для того, чтобы определить, как такое могло произойти и удостовериться, что были выполнены предусмотренные меры», — говорится в заявлении организации.

No one should have left these animals inside the house any more than they would have done children — clearly, they should have been rescued. PETA is calling for an investigation in order to determine how this was allowed to happen & ensure that procedures are put in place. https://t.co/hpu0GG5iUI

— PETA UK (@PETAUK) 6 апреля 2018 г.

Ранее британская пресса сообщила о гибели от обезвоживания двух морских свинок Скрипаля. Кота же экс-полковника ГРУ , по данным СМИ, усыпили, поскольку тот был в «стрессовом состоянии». Тела животных кремировали.

Мария Захарова. «По нашим данным, о том, что в доме оставались домашние животные, знала телекомпания BBC, но по каким-то причинам эту информацию скрыла. Хотелось бы получить разъяснения. Я не делаю никаких выводов. И, возможно, это просто совпадение. Но опыты с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне ставились именно на морских свинках (за 40 лет в лаборатории данные исследования проводились на 3400 этих животных)», — написала у себя в Facebook официальный представитель МИД РФ

Таким образом, проанализировать останки животных, чтобы подтвердить британскую версию отравления Скрипаля «Новичком» невозможно.