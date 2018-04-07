Шишкин: когда-нибудь закончу играть и, возможно, начну тренировать 

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин рассказал, почему уже сейчас посещает тренерские курсы.
«Что касается того, не рановато ли я стал ходить на тренерские курсы, то зачем ждать? Раз есть такая возможность, почему ей не воспользоваться? В нашей группе 40-50 процентов действующих футболистов. Тот же Глушаков, братья Комбаровы. Нужно не тратить время впустую и уже сейчас получать информацию, чтобы отложилась в голове. Вижу только плюсы в таких курсах. Даже сейчас можно что-то сравнить и проанализировать с позиции тренера, когда находишься на сборах или тренировках. Когда тренер тебе что-то даёт, то ты лучше его понимаешь. Это интересно. Ведь я когда-нибудь закончу играть и, возможно, начну тренировать.
После этих курсов я получу лицензию категории А — смогу быть помощником главного тренера в любой команде любого дивизиона. А во второй лиге — главным тренером. По-своему это здорово — ещё будучи действующими футболистами, мы уже будем иметь тренерскую категорию. Если люди в пожилом возрасте продолжают учиться, то нам тем более не поздно!» — сказал 31-летний футболист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.