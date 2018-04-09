Наставник «Ротор-Волгоград» может стать лучшим тренером марта в ФНЛ

Наставник волгоградского «Ротора» претендует на звание лучшего тренера марта в ФОНБЕТ-Первенстве России по футболу по версии болельщиков, за него проголосовало уже 39 человек.

«Четыре победы и одно поражение и 12 очков из 15 у «Ротор-Волгоград», ведомого Сергеем Павловым . Футболисты совершили в марте стремительный рывок с 19-го места на спасительное 15-е», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ФНЛ, запустившей голосование.