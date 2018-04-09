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Наставник «Ротор-Волгоград» может стать лучшим тренером марта в ФНЛ
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Наставник «Ротор-Волгоград» может стать лучшим тренером марта в ФНЛ 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Наставник волгоградского «Ротора» претендует на звание лучшего тренера марта в ФОНБЕТ-Первенстве России по футболу по версии болельщиков, за него проголосовало уже 39 человек.
«Четыре победы и одно поражение и 12 очков из 15 у «Ротор-Волгоград», ведомого Сергеем Павловым. Футболисты совершили в марте стремительный рывок с 19-го места на спасительное 15-е», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ФНЛ, запустившей голосование.
В ФНЛ считают, что лучше всех в марте выступила команда Андрея Тихонова «Крылья Советов». Спортсмены набрали 13 очков из 15. Отметим, что пока болельщики голосуют за него активнее всего. Андрея Тихонова поддржало уже 89 человек.
Добавим, что в голосовании также участвуют наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев, «Оренбурга» Владимир Федотов, Игорь Черевченко «Балтики», Александр Побегалов «Шинника», Хасанби Биджиев «Авангарда».
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