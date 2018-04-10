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«Ротор-Волгоград» и воронежский «Факел» сыграли вничью
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«Ротор-Волгоград» и воронежский «Факел» сыграли вничью 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
«Ротор-Волгоград» принимал у себя дома замыкающий турнирную таблицу воронежский «Факел» и не смог его переиграть.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета спорта, болельщики ждали от наших игроков уверенной победы, потому что, во-первых, они преодолели опасную зону на выход из ФНЛ, а, во-вторых, соперник давно уже находится на последнем месте в лиге. Однако этого не произошло.
По мнению экспертов, первая половина матча не принесла желаемого результата, а во втором тайме «Ротор» сыграл еще слабее. «Исчезла острота, упали скорости, да и сама игра стала менее увлекательной. Не помогли хозяевам и замены, а вот воронежцы, видя, что дела у волгоградцев в атаке явно не клеятся, осмелели, взбодрились и полностью выровняли ситуацию на поле», — рассказали болельщики.
В итоге игра закончилась с результатом 0:0. Сейчас «Ротор» по-прежнему остается на 15-й строчке в таблице из 20 клубов. Следующая игра состоится 11 апреля с курским «Авангардом».
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