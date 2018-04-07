Газон на стадионе ЧМ-2018 «Казань-Арене» будет готов к 1 мая

КАЗАНЬ, 7 апреля. / ТАСС /. Газон на стадионе чемпионата мира по футболу 2018 года «Казань-Арена» будет полностью готов к 1 мая. Об этом журналистам сообщил министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Леонов.

"У нас есть еще несколько недель для того, чтобы его подготовить полностью, чтобы он соответствовал всем показателям, и мы нормативно предполагаем, что к 1 мая у нас все работы будут произведены. Тем более, уже плюсовые температуры, в том числе на почве, что позволит нам привести все в соответствие", — сказал он.

Леонов добавил, что к состоянию газона ранее были определенные вопросы. «Напомню, что первую часть сезона чемпионата России »Рубин" провел на «Казань-Арене», в весенней части уже сыграл здесь со "Спартаком" , к сожалению, погодные условия не позволили нам подготовить в должной мере поляну", — пояснил он.

Министр также отметил, что тестовый матч перед чемпионатом мира планируется провести 6-7 мая, это будет матч РФПЛ «Рубин» — «Уфа».

О проблемах газона

По словам генерального директора ГК «Спортико» (компания отвечает за состояние газона на «Казань-Арене») Эдуарда Краснова, 17 марта во время матча «Рубин» — «Спартак» состояние газона, которое вызвало много критики со стороны болельщиков, выглядело неприглядно еще и в связи с погодными условиями.

"Погода долго держала минусовые температуры, и картинка была 17 марта не очень приглядная, но провели целый комплекс агротехнических мероприятий, и сейчас можно увидеть, что газон устойчиво растет, нет никаких сомнений, что к концу апреля — началу мая у нас будет плотный и достаточно готовый газон", — сказал он.

В Казани пройдут матчи группового этапа ЧМ-2018 Франция — Австралия (16 июня), Иран — Испания (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня), Южная Корея — Германия (27 июня). Также город примет один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.