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СМИ: «Зенит» подал жалобу в ФИФА на турецкий «Трабзонспор» из-за трансфера Шейдаева
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СМИ: «Зенит» подал жалобу в ФИФА на турецкий «Трабзонспор» из-за трансфера Шейдаева 

ТАСС 29 минут назад
ТАСС, 7 апреля. Российский "Зенит" подал жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на турецкий «Трабзонспор» из-за трансфера азербайджанского нападающего Рамиля Шейдаева. Об этом сообщает азербайджанский портал Azerisport.
По сообщению издания, согласно жалобе петербургского клуба, «Трабзонспор» до сих пор не оплатил трансфер 22-летнего Шейдаева. Турецкий клуб купил нападающего за €169 тыс.
В августе 2016 года Шейдаев получил азербайджанский паспорт и направил запрос в ФИФА для смены футбольного гражданства. Шейдаев с 16 лет привлекался к выступлениям за юниорскую и молодежную сборные России, а в составе юношеской команды России (до 17 лет) в 2013 году выиграл чемпионат Европы. Комитет по статусу игроков принял решение разрешить Шейдаеву выступать за сборную Азербайджана.
Шейдаев 12 июля 2016 года подписал четырехлетний контракт с «Трабзонспором». За свою карьеру в «Зените» он провел 13 матчей, в которых забил пять мячей и отдал две голевые передачи. В феврале 2017 года «Трабзонспор» отдал Шейдаева в аренду в словацкую «Жилину». В сентябре 2017 года форвард был отдан в аренду в азербайджанский «Карабах», за который провел 10 матчей, но не сумел отличиться результативными действиями.
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