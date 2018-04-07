«Зенит» подал жалобу в ФИФА на турецкий «Трабзонспор» из-за трансфера Шейдаева

Об этом сообщает ТАСС.

По информации Azerisport, петербургский клуб выразил жалобу на то, что «Трабзонспор» до сих пор не оплатил трансфер 22-летнего игрока. Трансфер нападающего составил €169 тыс.

Шейдаев подписал контракт с «Трабзонспором», который рассчитан на четыре года 12 июля 2016 года. В составе "Зенита" футболист провел 13 матчей, в которых отличился пятью забитыми мячами и двумя голевые передачи.