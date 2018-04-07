Во время ЧМ-2018 у стадиона на Крестовском будут дежурить врачи на сегвеях

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года на Крестовском острове будут дежурить врачи на сегвеях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

Как сообщает агентство, медработники на сегвеях будут дежурить у стадиона «Санкт-Петербург» Крестовского острова. Врачебную помощь болельщикам окажут врачи Городской станции скорой медицинской помощи. Как рассказали в комитете, сегвеи врачи испытали во время проведения в Петербурге Кубка Конфедераций, и опыт сочли успешным.

Принимать зрителей матчей будут в Покровской больнице, футболистов, гостей и сотрудников FIFA в случае необходимости направят в клиническую больницу №31. В комитете подчеркнули, что медучреждения находятся в пределах 17 км от спортивной арены. Согласно постановлению FIFА, время госпитализации не должно превышать 19 минут.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

По материалам «ДП».

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