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Сесар Навас: «Хотел бы играть на „Центральном“ дольше»
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Сесар Навас: «Хотел бы играть на „Центральном“ дольше» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Капитан «Рубина» Сесар Навас после победы над «Ахматом» (3:2) поделился эмоциями от игры.
— Это очень важная победа для нас — сказал Навас. — Мы взяли три очка, хотя начали матч очень плохо. Во втором тайме мы освоились и показали наш уровень. В отличии от «Казань-Арены» здесь очень хороший газон, что нам на руку. Там было очень много земли и песка, а здесь мы могли играть в пас. К тому же это очень священный стадион для «Рубина». Команда выиграла здесь много важных матчей.
— Как вам играется в такую погоду? Как вам русская весна?
— Конечно, россиянам такая погода привычнее, но я играю в России уже давно, поэтому тоже привык. (Артур ЕНИКЕЕВ)
Рубин — Ахмат
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