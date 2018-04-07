Сесар Навас: «Хотел бы играть на „Центральном“ дольше»

Капитан «Рубина» Сесар Навас после победы над «Ахматом» (3:2) поделился эмоциями от игры.

— Это очень важная победа для нас — сказал Навас. — Мы взяли три очка, хотя начали матч очень плохо. Во втором тайме мы освоились и показали наш уровень. В отличии от «Казань-Арены» здесь очень хороший газон, что нам на руку. Там было очень много земли и песка, а здесь мы могли играть в пас. К тому же это очень священный стадион для «Рубина». Команда выиграла здесь много важных матчей.

— Как вам играется в такую погоду? Как вам русская весна?

— Конечно, россиянам такая погода привычнее, но я играю в России уже давно, поэтому тоже привык. ( Артур ЕНИКЕЕВ

Рубин — Ахмат