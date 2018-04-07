Сесар Навас: На «Центральном» можно играть в футбол

— Очень понравилось играть на «Центральном». Поле здесь намного лучше, чем на «Казань Арене». Там мало травы и много песка, а на «Центральном» можно играть в футбол. Хотелось бы играть здесь дальше.

Эта арена особая для «Рубина». Очень важная победа, мы взяли три очка, — передает слова Нобоа РИА «Новости»

После этой победы «Рубин» поднялся на восьмое место, набрав 31 очко. В следующем туре 14 апреля «Рубин» сыграет в Перми с «Амкаром».