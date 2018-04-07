Ещё
Сесар Навас: На «Центральном» можно играть в футбол
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сесар Навас: На «Центральном» можно играть в футбол 

Советский спорт 1 час назад
— Очень понравилось играть на «Центральном». Поле здесь намного лучше, чем на «Казань Арене». Там мало травы и много песка, а на «Центральном» можно играть в футбол. Хотелось бы играть здесь дальше.
Кристиан Нобоа: Попов в «Рубине» чем-то напоминает Домингеса
Эта арена особая для «Рубина». Очень важная победа, мы взяли три очка, — передает слова Нобоа РИА «Новости».
После этой победы «Рубин» поднялся на восьмое место, набрав 31 очко. В следующем туре 14 апреля «Рубин» сыграет в Перми с «Амкаром».
Советский спорт: последние новости
В Крыму хотят купить у ФИФА права на организацию фан-зон во время ЧМ-2018 Андрей Тихонов: После матча со «Спартаком» на Кубок мы подустали «Ювентус» обыграл «Беневенто», Дибала сделал хет-трик
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу28
«Краснодар» на выезде обыграл «Зенит»2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»94
Глушаков получил подарок от Буффона
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение