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Курбан Бердыев: Родное поле, ностальгия, приятно было вернуться
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Курбан Бердыев: Родное поле, ностальгия, приятно было вернуться 

Советский спорт 1 час назад
— Тяжелая победа, есть удовлетворение от игры. За исключением последних минут, когда пытались удержать счет.
— Впервые за долгое время сыграл Олег Кузьмин. Как оцените его игру? — В целом достаточно хорошо сыграл.
— После сборов команды в Сочи отсутствует Подберезкин. — Да, к сожалению, травмы у Подберезкина, Камболова и Жемалетдинова.
— Показалось, что вы очень сильно расстроились, когда Могилевец дернул заднюю. Он до конца сезона выбыл? — Надеемся, что нет. Он уже в перерыве жаловался, но в связи с тем, что у нас отсутствовали замены в средне линии, попросили доиграть, насколько есть возможность.
— Как у вас впечатления от возвращения на Центральный стадион? Как вам поле? — Родное поле, ностальгия, приятно было вернуться. Бог даст, на «Казань Арене» так же будет, нужно только вылезти из финансовой ямы, — передает слова Бердыева пресс-служба казанского клуба.
После этой победы «Рубин» поднялся на восьмое место, набрав 31 очко. В следующем туре 14 апреля «Рубин» сыграет в Перми с «Амкаром».
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