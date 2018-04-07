Курбан Бердыев: Родное поле, ностальгия, приятно было вернуться

— Тяжелая победа, есть удовлетворение от игры. За исключением последних минут, когда пытались удержать счет.

— Впервые за долгое время сыграл Олег Кузьмин . Как оцените его игру? — В целом достаточно хорошо сыграл.

— После сборов команды в Сочи отсутствует Подберезкин. — Да, к сожалению, травмы у Подберезкина, Камболова и Жемалетдинова.

— Показалось, что вы очень сильно расстроились, когда Могилевец дернул заднюю. Он до конца сезона выбыл? — Надеемся, что нет. Он уже в перерыве жаловался, но в связи с тем, что у нас отсутствовали замены в средне линии, попросили доиграть, насколько есть возможность.

— Как у вас впечатления от возвращения на Центральный стадион? Как вам поле? — Родное поле, ностальгия, приятно было вернуться. Бог даст, на «Казань Арене» так же будет, нужно только вылезти из финансовой ямы, — передает слова Бердыева пресс-служба казанского клуба.

После этой победы «Рубин» поднялся на восьмое место, набрав 31 очко. В следующем туре 14 апреля «Рубин» сыграет в Перми с «Амкаром».