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Синтоловый качок из Пятигорска вызвал на бой «Чеченского халка»
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Синтоловый качок из Пятигорска вызвал на бой «Чеченского халка» 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
В социальной сети Instagram Кирилл Терёшин из Пятигорска, прославившийся своими синтоловыми экспериментами, призвал померяться силами 16-летнего чеченского борца.
В республике Асхаб Тамаев известен, как обладатель самой объёмной шей. Пользователям Интернета он известен как «Халк». В роликах на своей странице юный борец демонстрирует замеры 54-сантиметровой шей и 48-сантиметровых бицепсов. При росте 180 см он весит 102 кг.
В Instagram юноша с каждым днем становится все более популярным, с чем не смог смириться Кирилл Терешин и вызвал «Чеченского халка» на бой.
В ответ спортсмен осудил «Синтолового качка» за «тупость» и призвал заканчивать с инъекциями синтолового масла.
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