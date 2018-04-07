Синтоловый качок из Пятигорска вызвал на бой «Чеченского халка»

В социальной сети Instagram Кирилл Терёшин из Пятигорска, прославившийся своими синтоловыми экспериментами, призвал померяться силами 16-летнего чеченского борца.

В республике Асхаб Тамаев известен, как обладатель самой объёмной шей. Пользователям Интернета он известен как «Халк». В роликах на своей странице юный борец демонстрирует замеры 54-сантиметровой шей и 48-сантиметровых бицепсов. При росте 180 см он весит 102 кг.

В Instagram юноша с каждым днем становится все более популярным, с чем не смог смириться Кирилл Терешин и вызвал «Чеченского халка» на бой.

В ответ спортсмен осудил «Синтолового качка» за «тупость» и призвал заканчивать с инъекциями синтолового масла.