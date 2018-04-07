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Кристиан Нобоа: «Попов похож на Домингеса»
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Кристиан Нобоа: «Попов похож на Домингеса» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа после победы над «Ахматом» (3:2) отметил игру хавбека Ивелина Попова.
— Это важная победа для нас. На таком хорошем поле мы смогли показать комбинационный футбол и забить три гола, — сказал Нобоа.
— Похож ли Ивелин Попов на Алехандро Домингеса, который блистал в "Рубине"?
— Да. Он может забить, может отдать последний пас. Это разные игроки, но у них есть очень сильные качества.
Отметим, что в 4-х матчах за «Рубин» Ивелин Попов забил 3 гола. (Артур ЕНИКЕЕВ)
Рубин — Ахмат
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