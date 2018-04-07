Кристиан Нобоа: «Попов похож на Домингеса»

— Это важная победа для нас. На таком хорошем поле мы смогли показать комбинационный футбол и забить три гола, — сказал Нобоа.

— Да. Он может забить, может отдать последний пас. Это разные игроки, но у них есть очень сильные качества.

Отметим, что в 4-х матчах за «Рубин» Ивелин Попов забил 3 гола. ( Артур ЕНИКЕЕВ

Рубин — Ахмат