Андрей Тихонов: После матча со «Спартаком» на Кубок мы подустали 

— Я думаю, что в каких-то моментах соперник играл лучше. После матча со «Спартаком» на Кубок мы подустали. Пока были силы, мы играли, забили гол. Потом отошли назад и это нам на пользу не пошло.
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В итоге счет стал 1:1. Этот гол получился для нас неожиданным, но хорошо, что мы сразу смогли выйти вперед. Свою роль сегодня сыграли замены. Мы поменяли футболистов в линии атаки и стали свежее. Плюс очень удачно вышел Соболев, — передает слова Тихонова официальный сайт ФНЛ.