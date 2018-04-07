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Павел Могилевец: Ггде-то нам всем не хватает концентрации
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Павел Могилевец: Ггде-то нам всем не хватает концентрации 

Советский спорт 1 час назад
— Как самочувствие, что случилось? Все ли так серьезно? — Надеюсь, все нормально, завтра посмотрят. Просто схватило мышцу, спазм небольшой. Дай бог, чтобы все было хорошо.
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— Первые 17 секунд — что это? — Мы сами в шоке все были. Так сложилось, что это сыграло нам на руку, мы сразу перехватили игру, создавали моменты и наконец-то выиграли — это самое главное. Но, конечно, где-то не хватает нам всем концентрации и теряем внимание. Будем исправлять, а тренерский штаб подскажет как.
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— Что тренерский штаб подсказывал в перерыве? — В перерыве попросили продолжать играть так же, не менять стиль, контролировать игру и рано или поздно моменты появятся. Так и вышло, — передает слова Могилевца пресс-служба Рубина.
После этой победы «Рубин» поднялся на восьмое место, набрав 31 очко. В следующем туре 14 апреля «Рубин» сыграет в Перми с «Амкаром».
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