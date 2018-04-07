Павел Могилевец: Ггде-то нам всем не хватает концентрации

— Как самочувствие, что случилось? Все ли так серьезно? — Надеюсь, все нормально, завтра посмотрят. Просто схватило мышцу, спазм небольшой. Дай бог, чтобы все было хорошо.

— Первые 17 секунд — что это? — Мы сами в шоке все были. Так сложилось, что это сыграло нам на руку, мы сразу перехватили игру, создавали моменты и наконец-то выиграли — это самое главное. Но, конечно, где-то не хватает нам всем концентрации и теряем внимание. Будем исправлять, а тренерский штаб подскажет как.

— Что тренерский штаб подсказывал в перерыве? — В перерыве попросили продолжать играть так же, не менять стиль, контролировать игру и рано или поздно моменты появятся. Так и вышло, — передает слова Могилевца пресс-служба Рубина.

После этой победы «Рубин» поднялся на восьмое место, набрав 31 очко. В следующем туре 14 апреля «Рубин» сыграет в Перми с «Амкаром».