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Павел Могилевец: «От гола на 18-й секунде сами были в шоке»
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Павел Могилевец: «От гола на 18-й секунде сами были в шоке» 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец поделился эмоциями после победы над «Ахматом» (3:2) и рассказал о своем повреждении.
— Замена? Почувствовал небольшой спазм. Еще врачи посмотрят. Дай бог, все будет хорошо, — сказал Могилевец.
— Что произошло в начале?
— Мы сами были в шоке от гола на 18-й секунде. Видимо, нам это было нужно. В итоге это сыграло нам в плюс: мы начали создавать моменты и наконец-то сумели выиграть. Сейчас это самое важное. Пока нам немного не хватает взаимопонимания. Будем исправляться. В перерыве тренер сказал, чтобы мы продолжали так же играть, и голы придут. (Артур ЕНИКЕЕВ)
Рубин — Ахмат
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