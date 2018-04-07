Аркадий Дворкович посетил тренировочные базы в Бронницах и Кратово

Тренировочные базы в Бронницах и Кратово практически готовы к приезду футбольных команд из Аргентины и Португалии. Именно здесь к чемпионату мира будут готовиться две сильнейшие сборные планеты. Строительство споркомплекса завершено, площадь застройки составила более 50 тысяч квадратных метров, сообщил корреспондент телеканала «360».

На новом футбольном поле спортивной школы имени Сыроежкина в Бронницах почти весь снег уже растаял, и начала прорастать первая трава. Каким бы ни было весеннее половодье, от затопления газон спасет современная система дренажа. Через две недели — будет первый покос травы. Строители говорят: когда в Бронницы — приедет сборная Аргентины, гонять здесь мяч — не стыдно будет и самому Месси.

В жилом корпусе тренировочной базы — тоже все по-новому. Масштабный ремонт — с первого по четвертый этаж. По просьбе аргентинцев — полностью обновили интерьер жилых комнат. Отреставрировали столовую и тренажерный зал. Сейчас завершают отделку нового административного здания, где разместятся зал для пресс-конференций

и две раздевалки. Обновленный дизайн базы уже оценили члены российской сборной по Дзюдо.

На базе

детско-юношеской

Аркадий Дворкович. школы имени Сыроежкина в Бронницах будут жить и тренироваться аргентинцы. По соседству с ними, в Кратово на стадионе «Сатурн» — разместится сборная Португалии. Обе тренировочных базы в эти выходные осмотрел заместитель председателя правительства РФ

Базы, в которых будут располагаться аргентинцы и португальцы, находятся в очень живописных местах Подмосковья. Практически все уже готово, остались последние штрихи. Сейчас главное внимание уделяется полям. Оборудование устанавливается. Есть полная уверенность, что все в срок будет сделано

— Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ.

В Кратово к приезду гостей уже все готово. Здесь жилые номера также пришлось полностью отремонтировать по просьбе португальцев. В активной стадии также ведутся работы по благоустройству территории и расконсервации футбольных полей. По словам министра спорта Павла Колобкова, оргкомитету мундиаля базу сдадут через две недели.

Мы посетили две тренировочные базы в Подмосковье. Считаю, что базы находятся в высочайшей степени готовности, остались некоторые штрихи. Надо сказать, что постоянно приезжают инспекционные визиты, представители команд. У каждой команды есть свои требования. Команды будут привозить свое оборудование, приезжает их персонал, поэтому созданы все условия, чтобы команды на время проведения чемпионата себя чувствовали, как дома, и были обеспечены всем необходимым

В Московской области будут жить и тренироваться девять сборных, среди которых команды не только Аргентины и Португалии, но и Франции, Бельгии, Мексики и Ирана. Вместе с ними в регион прибудут тысячи болельщиков, и к их приезду тоже готовятся. К примеру, в Бронницах — с размахом собираются отметить день рождение Месси, и уже начали переводить меню в ресторанах — на испанский и другие языки.

После завершения чемпионата обе базы послужат воспитанию нового поколения спортсмена. В школе имени Сыроежкина — у юных футболистов появится современное поле и несколько дополнительных раздевалок, а зал для пресс-конференций

— переоборудуют в тренажерный. В Кратово на сборы будут приезжать атлеты и борцы.

Исторически спортивная школа Сыроежкина, где расположена тренировочная площадка, которую выбрала сборная Аргентины, использовалась всегда под футболистов, там занимаются воспитанники нашей спортивной школы. И, конечно, тот комплекс, который возведен в рамках наследия, будет использоваться для подготовки наших ребят. Там появится хороший тренажерный зал, четыре современных раздевалки

Роман Терюшков , министр физической культуры и спорта Московской области.

Ранее телеканал «360» сообщил, что чрезвычайный и полномочный посол Аргентины в России Рикардо Эрнесто Лагорио посетил тренировочную базу сборной Аргентины в Бронницах.