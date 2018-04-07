Костюков: «Ребята — большие молодцы, что выиграли в такой непростой игре в Хабаровске»

Автор второго гола в ворота «СКА-Хабаровска», игрок «Амкара» Михаил Костюков подвёл итоги матча на Дальнем Востоке (2:0) в эфире клубного канала.

— Поздравляем со второй победой подряд. Берем очки, оба раза на выезде. Показалось, что могли снять вопросы о победителе гораздо раньше, но почему получилось только в добавленное время?

— Спасибо за поздравление. Как сказать? Раньше или не раньше, здесь тяжелый выезд был, я сюда раньше приезжал, и всегда игры тяжело давались за счет длительного перелета. Но ребята — молодцы, большие молодцы, что выиграли в такой непростой игре.

У нас были моменты, подходы неплохие, но постоянно чего-то где-то не хватало. Работаем над этим на тренировках, чтобы в следующих играх было попроще.

— Не секрет, что «Амкар» играет хорошо, когда отдает территорию и мяч, контратакующая игра. А здесь показалось, что вы больше времени провели в позиционных атаках. Это как-то учитывалось при подготовке к игре? Довольны ли тем, как это произошло?

— На тренировках мы работали, отрабатывали позиционную оборону, ой, атаку. Старались разыгрывать мяч, и иногда проходили домашние заготовки, что мы нарабатывали. Но также тренировочный процесс идет, он очень хороший, насыщенный. Я думаю, что мы будем с каждой игрой прибавлять и прибавлять.

— Как-то учитывался тот фактор, что хозяева перед этой игрой поменяли тренера? То есть, понятно, что команда при смене тренера всегда испытывает какой-то моральный подъем, всплеск. Игроки стараются себя проявить. Или на это внимания не обращали?

— Мы отталкивались скорее от своей игры, нежели от соперника. Хотели сами сыграть хорошо.

— Хозяева какие-то сюрпризы преподнесли, или вы увидели то, к чему готовились?

— Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Хочу большое спасибо сказать нашим болельщикам, которые приехали так далеко и поддерживали нас весь матч. Большое спасибо за поддержку.