Ещё
«Оренбург» победил «Химки», «Волгарь» и «Сибирь» сыграли вничью
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Оренбург» победил «Химки», «Волгарь» и «Сибирь» сыграли вничью 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
«Оренбург» обыграл «Химки» в матче 31-го тура первенства России в ФНЛ. Клуб вернулся на второе место в таблице, опережая «Крылья Советов» по дополнительным показателям и отставая от «Енисея» на 1 очко.
В другой встрече «Волгарь» и «Сибирь» не смогли забить голов.
Первенство России
31-й тур  "Химки" — «Оренбург» — 0:1 (0:1)
Гол: Мамтов, 41.
"Химки": Исупов, Заика, А. Д. Яковлев, Лисинков, Данилкин, Петрусев (Караев, 60), Мостовой, Талалай, Батов (Веркашанский, 66), Поярков (Алиев, 89), Радченко.
"Оренбург": Фролов, Удалый, Терехов, Малых (Попов, 79), Бегич, Ойеволе, Афонин, Сутормин (Ефремов, 65), Бреев, Попович (Коронов, 90+3), Мамтов (Козлов, 71).
Предупреждения: Ефремов, 78. Радченко, 83.
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
Химки. Стадион «Новые Химки».
"Волгарь" (Астрахань) — «Сибирь» (Новосибирск) — 0:0  Нереализованный пенальти: Бабырь, 68 (вратарь)
"Волгарь": Арапов, Запрудских, Григорьев, Бердников, Иванов, Букия (Соломатин, 76), Болонин, Бабаев (Пилиев, 89), Пустозеров (Горулев, 72), Шалаев, Онугха (Бабырь, 58).
"Сибирь": Цыган, Ларенц, Кушнирук, Макаренко, Аравин, Цховребов, Гладышев (Азаров, 74), Дудолев (Коржунов, 56), Чеботару, Житнев, Дегтярев.
Предупреждения: Житнев, 30. Болонин, 32. Запрудских, 43. Цховребов, 48. Дегтярев, 54. Коржунов, 64. Кушнирук, 66. Шалаев, 82. Макаренко, 84.
Удаление: Макаренко, 90 (грубая игра).
Судья: КАЗАРЦЕВ (Санкт-Петербург).
Астрахань. Стадион «Центральный».
Спорт-Экспресс: последние новости
Гунько - после 1:5 от "Крыльев": "Потерпели незаслуженное поражение" "Спартак" отправился на матч с "Анжи" без Ещенко и Фернанду Луиджи Ди Бьяджо" "Интер" может стать фаворитом в гонке за место в Лиге чемпионов"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу28
Глушаков получил подарок от Буффона
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Рубин» одержал волевую победу над «Ахматом»
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»94
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение