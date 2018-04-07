«Оренбург» победил «Химки», «Волгарь» и «Сибирь» сыграли вничью

«Оренбург» обыграл «Химки» в матче 31-го тура первенства России в ФНЛ. Клуб вернулся на второе место в таблице, опережая «Крылья Советов» по дополнительным показателям и отставая от «Енисея» на 1 очко.

В другой встрече «Волгарь» и «Сибирь» не смогли забить голов.

Первенство России

31-й тур "Химки" — «Оренбург» — 0:1 (0:1)

Гол: Мамтов, 41.

"Химки": Исупов, Заика, А. Д. Яковлев, Лисинков, Данилкин, Петрусев (Караев, 60), Мостовой, Талалай, Батов (Веркашанский, 66), Поярков (Алиев, 89), Радченко.

"Оренбург": Фролов, Удалый, Терехов, Малых (Попов, 79), Бегич, Ойеволе, Афонин, Сутормин (Ефремов, 65), Бреев, Попович (Коронов, 90+3), Мамтов (Козлов, 71).

Предупреждения: Ефремов, 78. Радченко, 83.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

Химки. Стадион «Новые Химки».

"Волгарь" (Астрахань) — «Сибирь» (Новосибирск) — 0:0 Нереализованный пенальти: Бабырь, 68 (вратарь)

"Волгарь": Арапов, Запрудских, Григорьев, Бердников, Иванов, Букия (Соломатин, 76), Болонин, Бабаев (Пилиев, 89), Пустозеров (Горулев, 72), Шалаев, Онугха (Бабырь, 58).

"Сибирь": Цыган, Ларенц, Кушнирук, Макаренко, Аравин, Цховребов, Гладышев (Азаров, 74), Дудолев (Коржунов, 56), Чеботару, Житнев, Дегтярев.

Предупреждения: Житнев, 30. Болонин, 32. Запрудских, 43. Цховребов, 48. Дегтярев, 54. Коржунов, 64. Кушнирук, 66. Шалаев, 82. Макаренко, 84.

Удаление: Макаренко, 90 (грубая игра).

Судья: КАЗАРЦЕВ (Санкт-Петербург).

Астрахань. Стадион «Центральный».