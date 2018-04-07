Роналдиньо: Мне бы хотелось продолжать играть с Месси

Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо сравнил своего соотечественника Роналдо с бывшим партнером по каталонскому клубу Лионелем Месси

«Выберу Месси. Мне бы хотелось продолжать играть с ним, — приводит Goal.com слова бразильца. — Мы провели вместе недостаточно времени, он был слишком молод. Я бы сыграл с ним еще раз».

Напомним, Роналдиньо играл в «Барселоне» с 2003 по 2008 годы. Месси дебютировал за команду 16 ноября 2003 года в возрасте 16 лет.

Также бразилец высказался о своем другом бывшем клубе — «Пари Сен-Жермен».

«В футболе, даже если вы подписываете великолепных игроков, необходимо время, чтобы создать побеждающую команду. Верю, что в следующие несколько сезонов они выиграют Лигу чемпионов», — сказал Роналдиньо.