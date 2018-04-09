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Подведены итоги всероссийского конкурса «Послы Победы»
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Подведены итоги всероссийского конкурса «Послы Победы» 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: Медиа-центр
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. 6 апреля экспертная комиссия подвела итоги всероссийского конкурса «Послы Победы», определив имена 200 лучших волонтеров из более чем 4 тысяч поданных заявок, сообщается на сайте движения «Волонтеры Победы».
С 5 по 11 мая послы Победы — 2018 со всех регионов России соберутся вместе, чтобы организовать День Великой Победы. Также молодые люди примут активное участие в организации и проведении парадов Победы и шествий акции «Бессмертный полк» в Москве и Санкт-Петербурге 9 Мая.
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