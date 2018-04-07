Трое вологжан станут послами Победы в Москве и Санкт-Петербурге

Победителей конкурса объявил центральный штаб всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». На одно место в почетном списке претендовали 20 волонтеров из разных уголков страны. Сопровождать Парад Победы в город на Неве отправится Марина Рубан, в столицу поедут Екатерина Гараева и Екатерина Жималина.

Девушки вошли в состав двух сотен волонтеров, которые будут помогать в организации одного из центральных и значимых российских праздников — Дня Победы в Великой Отечественной войне. Всего на конкурс было подано 4000 заявок, отбирала претендентов экспертная комиссия.

Все, кто подал заявки на конкурс — опытные добровольцы, они примут участие в организации Парадов Победы и шествии Бессмертного полка. Организуют кампанию Монобрнауки, Росмолодежь, Роспатриот и «Волонтеры Победы» при поддержке всероссийской организации поисковиков и региональных властей.